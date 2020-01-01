أنشيلوتي مهدد بالإيقاف قبل مواجهة تشيلسي

الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا مع المدير الفني لإيفرتون كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة تشيلسي

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقًا مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في آخر مواجهات فريقه إيفرتون أمام مانشستر يونايتد.

وكان إيفرتون قد تعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله مساء الأحد الماضي ليفشل في استغلال تعثر تشيلسي وتوتنهام هذه الجولة في صراع الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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وبعد نهاية اللقاء، حصل أنشيلوتي على بطاقة حمراء بسبب اعتراضه على إلغاء هدف فريقه الثاني والذي جاء في الدقائق الأخيرة ولم يحتسب بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وحول ذلك، فتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقًا مع المدير الفني لإيفرتون بسبب سوء سلوكه تجاه حكم المباراة، ومن المتوقع أن تطبق عليه عقوبة الإيقاف في حال ثبت عليه ذلك.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه إن سلوك مدرب نادي إيفرتون على أرض الملعب في نهاية المباراة التي خاضها الفريق في البريميرليج ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد 1 مارس 2020 ترقى إلى مستوى السلوك غير المناسب.

وسيواجه إيفرتون تشيلسي في مواجهة صعبة خارج ملعبه مساء الأحد المقبل، ومن المحتمل أن يرحل إلى ستامفورد بريدج بدون مدربه.

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يذكر أن نتائج إيفرتون قد سارت في اتجاه تصاعدي بمجرد تولي المدرب الإيطالي مسؤولية الإشراف على الفريق بعد أيام من إقالته من تدريب نابولي.