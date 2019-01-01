أنشيلوتي لن يستقيل من تدريب نابولي ولكن!

الجدل مستمر حول مستقبل المدرب المخضرم مع الفريق الإيطالي

نفى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، نيته تقديم الاستقالة من تدريب النادي الإيطالي، رافضاً التأكيد على ضمان استمراره في منصبه هذا الموسم.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل أنشيلوتي، بسبب النتائج السيئة للفريق، والأنباء القادمة من إنجلترا حول ترشيحه لتدريب أرسنال.

نابولي نجح في التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على جينك البلجيكي 4/0 مساء اليوم الثلاثاء، ولكن ذلك قد لا يشفع لبقاء المدرب المخضرم.

وقال أنشيلوتي بعد نهاية المباراة:"لن أستقيل، هناك مقابلة بيني ورئيسي النادي غداً، دعونا نرى ما سيحدث".

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وتأتي هذه التصريحات من مدرب نابولي، بعد تقارير الصحف الإيطالية حول اتفاق النادي مع جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان لتدريب الفريق.

ويعتبر السبب الرئيسي في اقتراب أنشيلوتي من الرحيل، هو مستوى ونتائج الفريق بالدوري الإيطالي، رغم عدم خسارته بأي مباراة بدور المجموعات للأبطال لأول مرة في تاريخ النادي.