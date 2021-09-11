أنشيلوتي: لا نعاني بسبب مبابي، ولا أعرف مصير بيل!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد يؤكد أن فشل صفقة مبابي لا يؤثر عليهم.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فشل صفقة انضمام كيليان مبابي لصفوف الملكي لا يؤثر على فريقه بصورة كبيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ريال مدريد بالغد ضد سيلتا فيجو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد حاول ضم مبابي من صفوف باريس سان جيرمان وعرض 200 مليون يورو في نهاية الصيف لكن النادي الفرنسي رفض الصفقة.

ما الذي قاله أنشيلوتي عن الفشل في ضم كيليان مبابي؟

أكد أنشيلوتي أن فريقه لا يفكر في الوقت الحالي في مبابي، وكل ما يهمه هو التفكير في الفترة المقبلة من الموسم.

وقال أنشيلوتي: "لا يوجد خيبة أمل فيما يتعلق بمبابي، هو لاعب عظيم سيبقى في باريس سان جيرمان، نتمنى أن نضم الأفضل، لكن في النهاية لا نفكر إلا في فريقنا".

ماذا قال أنشيلوتي عن إيدين هازارد وجاريث بيل؟

وأضاف عن هازارد: "لقد لعب بشكل جيد للغاية رفقة منتخب بلجيكا، هو يعود ليكون إيدين الذين نعرفه جيدًا".

وأكمل عن بيل: "لقد بدأ الموسم بشكل طيب للغاية لأنه تحضر جيدًا، يجب أن يستمر بذلك الشكل، لكن لا أعرف إذا ما كان سيلعب غدًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط بالتساوي مع أصحاب المراكز السبعة الأولى.

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