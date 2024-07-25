"أراه مفيدًا في هذا المركز" .. أنشيلوتي يجيب عن السؤال الصعب حول مستقبل مبابي مع ريال مدريد

المدرب الإيطالي يحل معضلة هجوم الملكي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه لن يجد أي معضلة بشأن توظيف النجم الفرنسي كيليان مبابي في خط هجوم النادي الملكي خلال الموسم المقبل.

وحسم ريال مدريد صفقة كيليان مبابي بعد سنوات من المفاوضات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تعاقد معه في انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2024.

ودارت الكثير من الأسئلة حول مركز مبابي في تشكيلة ريال مدريد، حيث يلعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في مركز الجناح الأيسر وهو المفضل للفتى الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أنشيلوتي في بودكاست يقدمه نجم تشيلسي السابق "جون أوبي ميكيل"، إن المفتاح ليس إيجاد مكان لمبابي في تشكيلة ريال مدريد ولكن ضمان الانسجام التكتيكي في خطه الأمامي.

وأضاف: "أراه يلعب في الهجوم. الهجوم واسع جدًا، الملعب 68 مترًا، علينا تغطية ذلك. المفتاح هو قدرة اللاعبين على الحركة، أحيانًا يلعب على اليسار، وأحيانًا في الوسط".

وأضاف: "إذا نظرت إلى الموسم الماضي، فإن فينيسيوس لم يلعب كجناح أيسر، بل تحرك للداخل كثيرًا".

وتم تقديم مبابي لجماهير ريال مدريد في حفل تاريخي، ومن ثم حصل النجم الفرنسي على إجازة ومن المتوقع أن يشارك لأول مرة بقميص الملكي في نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا، المقرر يوم 14 أغسطس المقبل.