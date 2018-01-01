أنشيلوتي: كنت قريبًا من العودة للميلان مرتين

المدير الفني لنابولي يكشف بعض الأسرار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن أنه كان قريب من العودة للميلان مرتين خلال السنوات الأخيرة.

وحظي أنشيلوتي بمسيرة ممتازة مع ميلان في بداية الألفية الجديدة، وتوج معه بعدة ألقاب أبرزها لقب الاسكوديتو ولقبي دوري أبطال أوروبا، ويُعد من الأسماء المرشحة دومًا للعودة للعمل في النادي خاصة أنه يحظى بتقدير واحترام الجميع في الميلانيلو.

صحيفة كورييري ديلا سيرا أجرت حوارًا مع المدرب المخضرم وسأله الصحفي متى كان قريبًا من العودة لميلان، فأجاب "مرتين، الأولى حين غادرت ريال مدريد وقد تحدثت مع جالياني لكن كان علي التعافي من مشكلة في ظهري".

أليكس ساندرو يكشف عن سبب تجديد عقده مع يوفنتوس

"الثانية كان يمكن وصفها بنصف اهتمام من ماركو فاسوني بعدما غادرت بايرن ميونيخ".

ويُعرف كارليتو بهدوئه مع اللاعبين، لكنه كشف عن الشيء الذي يُثير غضبه من لاعب ما، قال "أولئك الذين لا يلعبون ويتدربون بشكل سيء يثيرون جنوني. أتفهم شعورهم بالغضب، لكن لماذا يتدربون بشكل سيء. إنها أنانية، لأنهم يدمرون كامل الفريق".

أتم "لقد قرأت أن 90% من الأمريكان بين 15-21 عامًا يُعانون من الضغط، والسبب أن هناك الكثير من التركيز على الذات. هناك علاج واحد للضغط، وهو أن تكون أكثر إيثارًا للغير".