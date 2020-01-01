أنشيلوتي يكشف عن مفاوضاته مع ليفربول

الإيطالي كان قريباً من الريدز

كشف مدرب إيفرتون الحالي كارلو أنشيلوتي عن اقترابه في وقت سابق من تدريب ليفربول بدلاً من المدير الفني الحالي يورجن كلوب، وذلك في 2015.

وتولى كلوب تدريب ليفربول بدلاً من بريندان رودجرز في أكتوبر 2015، ونجح في جعل الفريق من الأفضل في أوروبا خلال فترته.

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وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء ليفربول القادم في كأس الاتحاد: "قمنا بمحادثة أنا وملاك ليفربول بعد تركي ريال مدريد، كانوا يبحثون عن مدرب جديد".

وأضاف: "أظن أنهم قاموا بالقرار الصحيح مع يورجن، يقوم بعمل رائع في ليفربول، هنيئاً له، قام بتكوين فريقاً رائعاً ولاعبون رائعين، حالياً يمرون بفترة رائعة".

وأتبع الإيطالي: "نحن لا نفكر في الخصم، أعرف أن حلم الجمهور هو الفوز عليهم في أنفيلد، سنحاول تحقيقه، دائماً تكون المنافسة كبيرة بنفس المدينة، مثل روما وميلانو".

وختم: "مع نابولي دافعنا 4-4-2 من العمق، والكرة معنا بحثنا عن صنع الفارق، هذا هو الحل الوحيد معهم، يجب أن تتفادى الضغط الخاص بهم وتهاجمهم بين الخطوط، كلوب يعرف طريقة لعبي ولا يوجد أسرار".

وسيكون لقاء أنشيلوتي في الكأس أمام ليفربول الثالث له أمامهم هذا الموسم بعد الفوز مع نابولي 2-0 والتعادل 1-1 لحساب دوري أبطال أوروبا.