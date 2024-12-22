أنشيلوتي: إدارة ريال مدريد لا تقلق بشأن الفريق .. وهذه هي نقطة التحول في الموسم!

تحول كبير في أداء ونتائج الميرينجي...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن نقطة التحول في موسم الميرينجي، والذي عانى في بدايته بشكل كبير، قبل أن يصحح الأوضاع مؤخرًا ويعود لطريق الانتصارات، والتي كان آخرها أمام إشبيلية.

ونجح ريال مدريد، في التغلب على إشبيلية، بأربعة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "لم تظهر إدارة ريال مدريد، أي قلق بشأن وضع الفريق، بل أظهروا دائمًا الهدوء والسكينة، وهذا ما يحتاجه المدرب في الأوقات الصعبة، أنا أثق بهم لقد كانوا واضحين جدًا معي".

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وأضاف: "بعد الخسارة من ميلان، كانت نقطة التحول في الموسم لقد تحدثنا عن المشاكل بوضوح، وقمنا بإصلاحها".

وكان ريال مدريد، قد خسر من ميلان، بثلاثة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا، مطلع نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت خسر الفريق مباراتين، وتعادل في مواجهة وصعد إلى وصافة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى تحقيق لقب كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد.