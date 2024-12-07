أنشيلوتي: روديجو سيعود ضد أتالانتا وهذا موقف المصابين

الإصابات ترفض ترك ريال مدريد...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن موقف إصابة بيلينجهام، وميندي، وإمكانية مشاركتهم في المباراة القادمة، بعد تعرضهم للإصابة أمام جيرونا.

ونجح ريال مدريد، في التغلب على جيرونا، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء انضمام اثنين من لاعبي الميرينجي، وهما فيرلاند ميندي، وجود بيلينجهام، لقائمة مصابي ريال مدريد، بعد تعرض الثنائي لإصابات مختلفة ومغادرة اللقاء.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عقب اللقاء: " بيلينجهام سجل في المباراة الخامسة على التوالي، ومبابي سجل أيضًا، أعتقد أنه يتعين علينا أن نتمسك بهذه اللحظة ونعود شيئًا فشيئًا".

وتابع: "كما أن أردا جولر، سجل هدفًا رائعًا اليوم، إنه لاعب مجتهد للغاية وهناك الكثير من الضغوط عليه بالرغم من صغر سنه، هدفه اليوم سيساعده كثيرًا".

وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن إصابات الفريق وقال: "ميندي سيغيب عن المواجهة القادمة، بينما سيشارك بيلينجهام بشكل طبيعي، وسيعود رودريجو أيضًا، في مباراة أتالانتا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة أتالانتا، مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة، من دوري أبطال أوروبا.