أنشيلوتي يمنحه الثقة ويُكرر معه تجربة العنكبوت ... بوفون الجديد يظهر في ريال مدريد

المدرب الإيطالي كان أول من منح الفرصة لأسطورة حراسة المرمى في إيطاليا

اتخذ كارلو أنشيلوتي خطوة شجاعة وجريئة جدًا في بداية عمله مع بارما صيف 1996، وهي منح الشاب صاحب الـ17 عامًا، جانلويجي بوفون، الثقة ليُصبح حارس المرمى الأساسي للفريق، وهنا كانت انطلاقة مسيرة "العنكبوت" الأسطورية.

المدرب الإيطالي، وبعد 28 عامًا تقريبًا، وجد بوفون الجديد كما أفادت صحيفة آس الإسبانية، إنه فران جونزاليس حارس ريال مدريد الشاب الذي لم يتجاوز عامه الـ19 بعد وبدأ يحظى بثقة المدرب المخضرم.

جونزاليس استدعي بالفعل بواسطة أنشيلوتي للتواجد مع الفريق خلال الموسم الماضي، بل إن عدد مرات تواجده معه وصل إلى 21 مرة، وقد تواجد كذلك ضمن احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني بدعم خاص من المدرب مما يعطي إشارة واضحة على ثقته به.

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صحيفة آس أكدت أن جونزاليس سيتقدم خطوة مهمة في ريال مدريد هذا الموسم، إذ سيُصبح الحارس الأساسي لفريق كاستيا، وذلك بعدما كان يتنقل بين فرق الشباب في المواسم الأخيرة، بجانب انتظامه في التدريبات مع الفريق الأول.

الصحيفة نقلت عن مصادر في النادي إشادتها البالغة باللاعب وقدراته، مشيرة إلى أنه يحتاج فقط للتحسن في اللعب بالقدمين، ومؤكدة أن أنشيلوتي يراه الحارس الأساسي للريال خلال السنوات القادمة.