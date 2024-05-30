أنشيلوتي: دورتموند فاجأني وذكرى ليفربول السيئة لا تزال في ذاكرتي

ذكريات ليفربول الصعبة مستمرة مع أنشيلوتي...

أوضح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، كيف عبر فريقه المرحلة الانتقالية الصعبة في الموسم الحالي بفضل المزيج في صفوف الفريق بين أصحاب الخبرة والشباب.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة بوروسيا دورتموند، مساء بعد غدٍ السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي: "أظهر الفريق تماسكًا كبيرًا، لدينا مجموعة جاهزة للعمل الجماعي، وعلى الرغم من أننا واجهنا بعض الصعوبات إلا أننا قدمنا موسمًا رائعًا".

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وتابع: "هناك توازن بين اللاعبين الأكبر سنًا، الذين يُعتبرون قدوة مع اللاعبين الأصغر سنًا، ولديهم إمكانيات وجودة عالية، هذه التوليفة سمحت لنا بعبور تلك المرحلة الانتقالية التي وجدنا أنفسنا فيها".

وعن المباراة النهائية قال المدرب الإيطالي: "في البداية دورتموند يستحق الوصول للنهائي، لقد قدموا مباريات رائعة في البطولة وتغلبوا على فرق كبيرة مثل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان".

وأضاف: "إنهم فريق قوي ومتماسك للغاية، لقد فاجأني مستواهم الدفاعي أمام باريس، نحن سعداء بأننا سنلعب نهائي آخر، سيكون هناك بعض التوتر ولكننا نريده أن يأتي متأخرًا بقدر الإمكان، علينا أن نستمتع باللحظة".

وتطرق المدرب صاحب الـ64 عامًا، للحديث عن ذكرياته في البطولة الأوروبية وقال: "في تلك البطولة شعرت بأعظم المشاعر، سواء كانت سلبية أو إيجابية لا أستطيع أن أنسى مباراة النهائي في عام 1984 عندما خسرت مع روما أمام ليفربول، وأيضًا في مباراة 2005 عندما كنت مدربًا لميلان وخسرت من ليفربول، ولكن هناك الكثير من الذكريات الإيجابية، في النهاية من المؤكد أن الشغف يسود الأجواء، وهذا ما يجعلني أستمر".