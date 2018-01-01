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لماذا دُهش أنشيلوتي من شقة ماريو جوتزه؟

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كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عمل كارلو أنشيلوتي لما يزيد قليلًا عن موسم واحد مع بايرن ميونيخ، إذ وصله قبل بداية موسم 2016-2017 ورحل عنه مقالًا عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان 3-0 في دوري أبطال أوروبا خلال سبتمبر 2018.

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وفي بداية عمله مع الفريق البافاري زار المدرب المخضرم الشقة التي كان يسكن بها ماريو جوتزه لاعب البايرن الذي رحل قبل وصول أنشيلوتي عائدًا إلى بوروسيا دورتموند، وحسب صحيفة تي زد فقد دُهش أنشيلوتي من شقة اللاعب لما وجده بها من معدات كثيرة خاصة باللياقة البدنية.

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الصحيفة أوضحت أن جوتزه الذي يلعب حاليًا لدورتموند أراد خلال تواجده في البايرن أن يُقوي عضلات جسده ولذا لجأ لتلك المعدات الرياضية والتي فاجأت المدرب الإيطالي.

صحيفة بيلد الألمانية أوضحت أن جوتزه استأجر تلك الشقة في قلب مدينة ميونيخ مقابل ما يزيد عن 20 ألف يورو شهريًا.

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