أنشيلوتي: أتيحت لي فرصة غير متوقعة مع ريال مدريد نادي قلبي

رسالة وداعية من أنشيلوتي لإيفرتون.. بها رسالة حب لريال مدريد

كتب كارلو أنشيلوتي رسالة وداعية لنادي إيفرتون وجماهيره، وذلك بعدما رحل عن التوفيز من أجل العودة إلى ريال مدريد في ولاية ثانية بعد رحيل زين الدين زيدان.

وأعلن نادي ريال مدريد عن نجاحه في ضم المدير الفني الإيطالي القدير كارلو أنشيلوتي ليعود للعمل في صفوف الملكي من جديد بعد ست سنوات على رحيله.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن أنشيلوتي وافق على تدريب الملكي بالرغم من وجود عقد يجمعه بإيفرتون.

وأوضح المدرب الإيطالي أن العودة إلى ريال مدريد فرصة لا يمكن أن يرفضها، وشدد على أنه استمتع بفترة تدريبه مع إيفرتون وبكل شيء قُدم له هناك.

وقال أنشيلوتي في بيان نُشر على موقع إيفرتون الرسمي: "أود أن أشكر مجلس الإدارة واللاعبين وإيفرتون على الدعم الهائل الذي قدموه لي جميعًا خلال فترة وجودي في النادي".

وأضاف: "لدي احترام كامل لكل شخص مرتبط بإيفرتون وآمل أن يتمكنوا من تحقيق الفرص المزيد من النجاحات في التحديات الكبيرة الموجودة أمامهم".

وتابع: "بينما كنت أستمتع بالتواجد في إيفرتون، فقد أتيحت لي فرصة غير متوقعة، أعتقد أنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي ولعائلتي في هذا الوقت".

كما نشر أنشيلوتي تغريدة شكر فيها الجميع في إيفرتون وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف عبر تويتر: "قررت الرحيل لأن لدي تحدٍ جديد مع فريق كان دائمًا في قلبي ، ريال مدريد.

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ولم يكن أنشيلوتي هو المرشح الوحيد لتدريب ريال مدريد، حيث ارتبط اسم ماسيميليانو أليجري وأنطونيو كونتي وماوريسيو بوتشيتينو وراؤول جونزاليس.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي سيباشر عمله في ريال مدريد بشكل فوري، وسيكون أول تجمع كامل له مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد بعد انتهاء بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا.