أنسو فاتي يدخل تاريخ الليجا بهدفه في شباك أوساسونا

اللاعب الشاب أنسو فاتي نجم برشلونة صاحب الـ ١٦ عام يدخل تاريخ الليجا الإسبانية بعد هدفه في مرمى أوساسونا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دخل اللاعب الشاب أنسو فاتي نجم فريق برشلونة صاحب الـ ١٦ عامًا تاريخ الدوري الإسباني عقب هدفه الذي سجله اليوم في مرمى الخصم أوساسونا.

جاء هذا حيث حل اللاعب بديًا مع انطلاقة الشوط الثاني للنجم البرتغالي نيلسون سيميدو ليسجل الهدف الأول لبرشلونة في طريق عودته في النتيجة أمام أصحاب الأرض.

لاعب جديد دخل تاريخ برشلونة اليوم 💫



أنسو فاتي (16 عامًا) أصبح أصغر لاعب في تاريخ البلوجرانا يسجل هدفًا بالدوري الإسباني 🔝 pic.twitter.com/J2BYorWuKH — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وجعل الهدف الذي سجله اللاعب الشاب منه ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل في منافسة رسمية بالليجا.

سجل فاتي الهدف وهو بعمر ١٦ عامًا و٣٠٤ يومًا، وسبقه كل من فابريس أولينا في عمر ١٦ عامًا ٩٨ يومًا وإيكر مونياين بعمر ١٦ عامًا و٢٨٩ يومًا.

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وكان فاتي قد خاض أول مبارياته الرسمية مع الفريق الأول لبرشلونة بالجولة الماضية أمام ريال بيتيس وهي المواجهة التي انتهت بفوز النادي الكتالوني بخمسة أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أحرز الهدف الثاني أيضًا عن طريق البديل أرتور الذي حل بديلًا بعد الهدف الثاني وبصناعة من كارلوس بيريز أيضًا.