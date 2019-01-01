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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أندية الدوري السعودي تسعى لخطف محمد جحفلي من الهلال

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عقد جحفلي مع الهلال ينتهي خلال الفترة الشتوية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يُحيط الغموض بمصير المدافع السعودي محمد جحفلي لاعب نادي الهلال خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء مع الزعيم.

عقد جحفلي مع الهلال ينتهي خلال الفترة الشتوية ولم تتحرك إدارة الفريق الحالية لتجديد تعاقدها مع اللاعب.

تقارير مقربة من الزعيم أشارت إلى أن اللاعب لم يحسم أمر تجديد عقده على أمل أن تتخذ الإدارة الجديدة قرارها في هذا الشأن.

وكانت إدارة الأمير محمد بن فيصل قد فتحت خط المفاوضات مع اللاعب لكن رحيلها جمّد تلك المفاوضات.

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التقارير أشارت إلى أن اللاعب دخل في دائرة اهتمامات العديد من أندية دوري المحترفين من أجل التعاقد معه وخطفه من الهلال.

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يُذكر أن إدارة الهلال تنتظر عقد جمعية عمومية لإعلان رئيس جديد للنادي، ويعد فهد بن نافل من أبرز المرشحين لتولي المنصب.

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