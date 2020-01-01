أندية الدوري الإسباني تتصارع على موهبة برشلونة

من سيظفر به في النهاية؟

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن أن عددًا من الأندية الإسبانية يلهثون خلف مونشو، موهبة وقائد رديف برشلونة، من أجل الحصول على توقيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مونشو هو أحد أبرز المواهب المقدمة من أكاديمية لاماسيا في السنوات الماضية، غير أن كيكي سيتيين لم يمنحه فرصة المشاركة في الفريق الأول حتى الآن.

ومع تضاؤل حظوظ اللاعب في التواجد بكامب نو بصورة أساسية، بدأ فعليًا في التفكير بخوض تجربة أخرى خارج البرسا، مع ترحيب إدارة النادي بهذا الخيار أيضًا لمنحه دقائق في مستوى عالٍ تضمن إعادته للبلوجرانا بأفضل مستوى.

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وبحسب تقارير من صحيفة سبورت، فإن فالنسيا هو أحد الأندية الراغبة في التعاقد مع مونشو، وقد حاول مسؤولو الخفافيش في يناير الماضي التعاقد معه كجزء من صفقة انتقال رودريجو مورينو إلى برشلونة، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

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ريال سوسييداد وكذلك ريال بيتيس لديهما الرغبة في التوقيع مع مونشو، بينما انتشرت أنباء في الأشهر الماضية عن وجود عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز لصاحب الـ20 عامًا.

برشلونة يُفكر في أن يبيع مونشو إلى أي نادٍ من المهتمين به شريطة وجود بند إعادة شراء في عقده خلال سنتين، مما يضمن عودة اللاعب إلى كامب نو حال تألقه.

الجدير بالذكر أن مونشو يلعب في منتصف الملعب ويشتهر بقدرته الاستثنائية على تسديد الركلات الحرة، وقد شارك هذا الموسم رفقة رديف البرسا في 29 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 بمختلف المسابقات.