أندية البريميرليج تطالب بإلغاء الهبوط

أزمة الهبوط تهدد استكمال البريميرليج

تعارض أندية البريميرليج المهددة بالهبوط مسألة استكمال الموسم دون إلغاء للهبوط بالنسبة للنسخة الحالية، في الوقت الذي يبحث فيه الغالبية عن سبل استكماله.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفقة الحكومة وجميع المسؤولين قد اجتمعوا في الفترة الأخيرة من أجل بحث سبل استكمال الموسم الحالي.

وحاولت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الحفاظ على إظهار التضامن طوال الجدل الذي استمر منذ تعليق الموسم في 13 مارس. لكن هذه الواجهة تصدعت أخيراً في نهاية الأسبوع.

المزيد من الفرق

وعارض الرئيس التنفيذي لبرايتون بول باربر علناً خطة استكمال الدوري الإنجليزي مع عدم إلغاء الهبوط، إذ اعتبرها ستضر ببعض الفرق دونًا عن غيرها.

وسيحتاج الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 14 صوتًا لصالح استئناف الموسم في 12 يونيو موعد عودة النشاط المقرر سلفًا، ولكن ذلك قد يضر بالأندية الستة التي تنافس على الهبوط.

ويواجه الموسم الحالي العديد من الأسئلة مجهولة الإجابة، حيث يبحث القائمون على المسابقة الآن عن حقوق البث التلفزيوني وأماكن استكمال المباريات ومكوث اللاعبين خلال هذه الفترة.

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يذكر أن السؤال الأبرز الآن حول تتويج ليفربول باللقب، ولكن وسط ذلك تحاول أندية القاع الحصول على حقوقها وسط موسم يجري بصورة غير طبيعية.