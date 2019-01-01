أندية إسبانية تطلب ماركوس روخو من مانشستر يونايتد

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد وجود رغبة إسبانية في الحصول على خدمات ماركوس روخو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة إسبانية في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني ماركوس روخو لاعب فريق مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" والتي أكدت أن اللاعب دخل ضمن اهتمامات أندية عديدة في الفترة الماضية من الموسم مع قرب سوق الانتقالات.

وذكرت الصحيفة أن أندية إيطالية أيضًا تسعى خلف الحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبلة، لكنها لم تكشف عن أسماء تلك الفرق.

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ويملك روخو في الوقت الحالي عقدًا مع فريقه مانشستر يونايتد ينص على استمراره في صفوف الشياطين الحمر حتى نهاية الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن روخو كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف إيفرتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم روخو لصفوف مانشستر يونايتد قدمًا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 مقابل حوالي ٢٠ مليون يورو.

جدير بالذكر أن روخو كان قد شارك مع مانشستر يونايتد في ست مواجهات هذا الموسم بين الدوري الأوروبي وكأس الرابطة وأصبح دوره في الفريق الأساسي أقل بشكل واضح تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير.