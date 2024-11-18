"من بينهم نيمار!" .. أندرسون تاليسكا يكوّن لاعبه البرازيلي المثالي

ما هي مواصفات اللاعب البرازيلي المثالي حسب اختيارات تاليسكا؟!

قام البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بـ"تكوين" لاعبه المثالي من مواطنيه فقط.

مستقبل تاليسكا مع النصر أصبح غامضًا للغاية، على الرغم من ارتباطه بعقد حتى 30 يونيو 2026؛ وذلك في ظل الأنباء عن اهتمام نادي فنربخشه التركي بـ"التعاقد معه"، في الميركاتو الشتوي القادم.

وفي هذا السياق.. اختار تاليسكا في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرابطة السعودية المحترفة عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح عملاق الرياض الهلال، في تكوين لاعبه المثالي؛ من حيث "المهارات".

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أما باقي اختيارات نجم النصر البالغ من العمر 30 سنة، في تكوين لاعبه البرازيلي المثالي؛ فجاءت على النحو التالي: "روبرتو كارلوس (القدم اليسرى)، رونالدينيو (الذكاء)، مارسيلينهو كاريوكا (التسديد) وماريو جاردل (الرأسيات)".

وبخصوص السرعة، وقع اختيار أندرسون تاليسكا على النجم مايكون، وذلك بعد تفكير لبعض الوقت؛ بينما لم يتردد في اختيار لوسيو لـ"القيادة".

ويظهر من ذلك؛ أن جميع الأسماء التي اختارها تاليسكا، قد اعتزلت كرة القدم بشكل نهائي، وأن اللاعب الوحيد الذي لا يزال يمارس اللعبة الأكثر شعبية - حتى الآن -، هو نيمار.

جدير بالذكر أن تاليسكا انضم إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 102 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.