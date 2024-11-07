هل سينتقل إلى فنربخشه في الشتوية؟ وكيل أعمال أندرسون تاليسكا يحسم الأمر

هل سيرحل تاليسكا عن النصر؟

حسم كارلوس ليتي وكيل أعمال النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، موقف الأخير من الانضمام إلى صفوف فنربخشه التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويعد تاليسكا واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف النصر، حيث يعتمد عليه المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي بصفة أساسية.

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وقال ليتي خلال تصريحات لصحيفة "الصباح سبور" التركية: "عقد تاليسكا ينتهي في يونيو 2026، وهو سعيد باللعب في السعودية، ويحصل من ناديه على راتب 12 مليون يورو".

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وأضاف وكيل أعمال تاليسكا: "في هذه المرحلة لا يوجد أي احتمال لرحيل أندرسون عن النصر خلال فترة الانتقالات المقبلة".

وسبق لتاليسكا وأن لعب في صفوف نادي بشكتاش التركي لمدة موسمين، حقق فيها بطولة الدوري التركي موسم 2016-2017، حيث هناك رغبة من جانب أكثر فريق تركي للتعاقد معه.