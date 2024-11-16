بتمويل خاص .. فنربخشه يتفاوض مع أندرسون تاليسكا واللاعب يرحب!

هل يرحل تاليسكا عن النصر؟

دخل نادي فنربخشه التركي في مفاوضات جديه مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في صيف 2026، ويعد أحد عناصر الفريق الأساسية، التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

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وكشفت شبكة "Sports Digitale" التركية، عن أن رجل الأعمال أجون أليجالي يلعب دورًا مهمًا في تمويل الصفقة لمصلحة فنربخشه خلال الوقت الحالي.

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وأضافت الشبكة أن فنربخشه حاليًا على اتصال مع تاليسكا ووكلائه، بجانب نادي النصر للوصول إلى اتفاق يقضي بانتقاله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحصل تاليسكا على دخل قيمته 12 مليون يورو سنويًا من النصر، وفي حالة إمكانية فنربخشه تعويضه بمقابل مادي لا يخل بالتوازن داخل الفريق، فإن أندرسون سينضم إليهم في يناير، وفقًا لما أكدته الشبكة.

ومن جانبه يرحب أندرسون تاليسكا بالانتقال إلى فنربخشه والعودة مرة أخرى إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.