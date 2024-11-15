رغم طلب طبيب النصر المفاجئ .. تطور جديد بشأن إصابة أندرسون تاليسكا

تعرف على آخر تطورات إصابة تاليسكا

عانى النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر من آلام خلال الفترة الماضية في العضلة الأمامية، الأمر الذي جعله يستغل فترة الإجازة من أجل الحصول على راحة للتعافي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكان طبيب النصر قد طلب من تاليسكا إجراء أشعة على موضع العضلة الأمامية للفخذ خلال فترة الإجازة، حال شعوره بآلام فيها خلال فترة الإجازة التي حصل عليها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن تاليسكا دخل تدريبات النصر اليوم الجمعة، بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الرياض بدوري روشن.

GOAL

وأبلغ تاليسكا الجهاز الطبي بنادي النصر، أنه لا يُعاني من أي آلام في العضلة الأمامية حاليًا، وأنه جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر، قد قام بتغيير تاليسكا بالدقيقة 89 من زمن مباراة فريقه ضد الرياض، بسبب شعوره بآلام في العضلة الأمامية.