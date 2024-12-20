إشارة للرحيل؟ "إعلان" في البرازيل يكشف عن تطور جديد بشأن أندرسون تاليسكا!

هل ينتقل تاليسكا إلى فنربخشه؟

ترددت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، عن اتفاق تم بين فنربخشه التركي ونادي النصر، من أجل انتقال البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وسخر تاليسكا من تلك الأخبار بتغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يقول فيها: "تشكرونني، ولكني لا أعلم إلى أين سأذهب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي نفس الوقت، تم الإعلان في البرازيل، عن حفل غنائي سيشارك فيه تاليسكا باسمه الفني "سبارك"، رفقة مجموعة من المغنيين البرازيليين.

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ويُشير الإعلان إلى أن الحفل سيقام يوم 22 ديسمبر في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في الوقت الذي يشهد استعدادات النصر لعودة المنافسات بعد التوقف الحالي، مما يُشير إلى اقتراب رحيله عن العالمي.

وتشهد المنافسات المحلية في السعودية توقفًا خلال الوقت الحالي، بسبب مشاركة الأخضر في بطولة خليجي 26 التي ستقام في الكويت.