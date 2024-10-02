عودة إلى الماضي .. أنخيل دي ماريا يُبدع في ليلة اكتساح بنفيكا لأتلتيكو مدريد

دي ماريا يتألق أمام أتلتيكو مدريد

قاد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه بنفيكا لاكتساح أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تألق بشكل لافت ليخطف الأنظار.

وحقق بنفيكا الفوز على أتلتيكو مدريد برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

أنخيل دي ماريا سجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 52 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء نجح في ترجمتها إلى هدف لصالح بنفيكا، بعدما سددها على يمين الحارس لتسكن الشباك.

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دي ماريا يجلد أتلتيكو مدريد بقميصين

لم يكن هدف النجم الأرجنتيني في مرمى أتلتيكو هو الأول من نوعه، حيث سجل من قبل 3 أهداف بقميص ريال مدريد في مرمى "الروخي بلانكوس".

وواجه دي ماريا أتلتيكو مدريد مع ريال مدريد 14 مباراة، نجح في الفوز خلال 10 منها وتعادل في 2 وخسر مثلهما، وسجل 3 أهداف وصنع 6.

وزاد دي ماريا تلك الغلة خلال المواجهة رقم 15 ضد أتلتيكو مدريد، بتسجيله الهدف الرابع وتحقيق الانتصار رقم 11.