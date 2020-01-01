أنباء غير سارة للنصر قبل مواجهة الاهلي والهلال

تلقى نادي النصر السعودي أنباء غير سارة قبل مواجهة نادي الأهلي ضمن مباريات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد المُقبل.

وتأكد غياب اللاعب خالد الغنام عن مباراة فريقه أمام الأهلي، ليفقد الفريق اللاعب في مباراة هامة من أجل الحصول على لقب للموسم الحالي.

وكانت الفحوصات والأشعة التي خضع لها اللاعب أكد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية وحاجته إلى الراحة لمدة 10 أيام.

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وبالتالي قد يفتقد النصر الغنام في مباراة الفريق المُقبلة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي ستكون أمام نادي الهلال بديربي الرياض الجمعة المُقبل.

الغنام كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الرائد والتي فاز بها العالمي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وفي الإطار نفسه، يغيب اللاعب عبدالله الخيبري بعد تعرضه للإصابة أثناء أحد التمارين في مفصل القدم ولن يستطيع المشاركة في اللقاء القادم يوم الأحد.