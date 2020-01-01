أنباء عن موافقة نيمار على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

والإعلان الرسمي في المستقبل القريب

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور، وافق بشكل مبدئي على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وكان أغلى لاعب في التاريخ قاب قوسين أو أدنى من مغادرة "حديقة الأمراء" في الميركاتو الصيفي الأخير، بعد تقدم ناديه السابق برشلونة بأكثر من عرض رسمي لإعادته مرة أخرى إلى "كامب نو".

وبعد سلسلة من المفاوضات التي استمرت ساعات وأيام خصوصًا في آخر أيام نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية، تعثرت الصفقة لعدم اتفاق كلا الطرفين على السعر النهائي لساحر "الماركانا".

وصباح اليوم الثلاثاء، قالت صحيفة "لو بارزيان" إن حاشية نيمار، وافقت على طلب المدير الرياضي للعملاق الباريسي ليوناردو، بتمديد العقد الممتد لعامين إضافيين.

وأوضح التقرير أن موافقة اللاعب على الجلوس على طاولة المفاوضات، تعتبر بمثابة التطور الكبير في علاقته بناديه، منذ انتهاء شهر العسل بينه وبين الرئيس ناصر الخليفي في فصل الصيف الماضي.

وانهارت علاقة نيمار برجل الأعمال القطري طوال الأشهر الماضية، لا سيما بعد تصريحات مدير شبكة قنوات (بي إن)، التي انتقد فيها سلوك الدولي البرازيلي خارج المستطيل الأخضر، لكثرة مشكلاته وعدم انضباطه، وذلك بعد معاقبته بالإيقاف مرتين من قبل اليويفا والاتحاد الفرنسي، بخلاف فضيحة اتهامه باغتصاب شابة برازيلية.

ويعتبر ملف تجديد عقد نجم برشلونة السابق، من أولويات النادي الباريسي في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، كما هو الأمر بالنسبة لمستقبل شريكه في الهجوم كيليان مبابي، الذي سيأتي عليه الدور في الوقت المناسب، لمنعه من الذهاب إلى ريال مدريد، كما حدث ويحدث الآن مع نيمار، الذي كان قريبًا من العودة إلى بيته القديم في كاتالونيا.