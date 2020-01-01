أنباء سارة لجمهور ريال مدريد في مران اليوم

الميرينجي يستعيد لاعبه المصاب

حمل مران ريال مدريد، اليوم أنباء سارة لجمهور الفريق الملكي، بعد مشاركة هازارد لاعب الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

ويغيب اللاعب البلجيكي عن صفوف فريقه، منذ 26 نوفمبر الماضي عندما تعرض لإصابة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

مران اليوم شهد مشاركة هازارد للمرة الأولى منذ إصابته، في تدريبات الفريق الجماعية، الاستعدادية للمباراة القادمة.

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ويستعد ريال مدريد، لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد يوم السبت القادم في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن صاحب الـ 29 عاماً، سيغيب عن مباراة السبت، ومن المتوقع مشاركته مع فريقه خلال دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

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وسيلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي في دور الـ 16 للبطولة الأوروبية، يوم 26 فبراير القادم، وتكون مباراة الإياب في السابع عشر من مارس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.