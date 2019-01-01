أنباء سارة لجمهور النصر حول إصابة حمد الله

أخبار سعيدة لجمهور العالمي حول هداف الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

حملت تقارير صحفية، بعض الأنباء السارة إلى جمهور النصر السعودي، حول إصابة مهاجم الفريق عبد الرزاق حمد الله.

ويغيب حمد الله عن النصر، منذ الجولة الأولى، بالدوري السعودي عندما تعرض إلى إصابة أمام ضمك في المباراة التي انتهت بفوز العالمي بهدفين سجل المغربي ثانيهما.

ووفقاً لصحيفة الرياضية، فإن حمد الله تلقى الضوء الأخضر من أطباء الفريق، إلى مغادرة العيادة بداية من الغد.

ويستعد النصر لمواجهة، الشباب يوم الجمعة القادم، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يستعيد الشهري قبل مواجهة الشباب

وعلى الصعيد الآسيوي، سيلعب أمام السد يوم الإثنين 16 سبتمبر، في إياب دور ربع نهائي البطولة، بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز العالمي بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن النصر، يتساوى مع الهلال في صدارة الدوري السعودي، بست نقاط لكل فريق، بعد لعب جولتين.