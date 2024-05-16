"أنا أيضًا إنسان!" .. سون هيونج مين يناشد الجماهير بعد حملة الهجوم على لقطته أمام مانشستر سيتي

أول تعليق من سون بعد حملة الهجوم عليه بسبب فرصته أمام مانشستر سيتي...

طلب سون هيونج مين، لاعب توتنهام من جماهير فريقه دعم المدرب آنجي بوستيكوجلو، بعد الانتقادات التي تعرض لها وخسارة الفريق الأخيرة أمام مانشستر سيتي.

وسقط توتنهام، في فخ الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدفين دون، في الدوري الإنجليزي، ليخسر سبيرز حظوظه رسميًا في التأهل إلى دوري ابطال أوروبا الموسم القادم.

وشهد اللقاء إهدار سون، فرصة هدف محقق في الوقت القاتل من اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مانشستر سيتي، بهدف دون رد، انفرد اللاعب الكوري بمرمى الحارس أورتيجا، قبل أن يتصدى لها الأخير.

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وقال سون في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفينينج ستاندارد": "أنا أيضًا إنسان، لقد اتخذ الحارس قرارًا جيدًا، ولكني أتحمل مسؤولية عدم تسجيل تلك الفرصة الكبيرة، لأن الفريق كان جيدًا ويحاول الخروج بنتيجة إيجابية".

وتابع: "يجب أن نفهم أنها السنة الأولى للمدرب بوستيكوجلو، لقد جلب لنا الكثير من الإيجابية وكرة قدم مختلفة، من المبكر الحديث عن ذلك، ولكن علينا أن نفعل ما هو أفضل الموسم القادم، أنا لازلت أعتقد أن المدرب قادر على تحقيق الكثير من النجاح للنادي".

وتابع: "يجب أن يتكاتف الجميع من لاعبين وجمهور، يجب أن نكون معًا في هذا الأمر، لقد اظهر بالتأكيد أنه قادرًا على تحقيق النجاح معنا".