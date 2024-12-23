جماهير فنربخشه اكتفت من أنانيته .. صحيفة تركية ترشح آلان ماكسيمين للعودة مبكرًا إلى الأهلي

هل يعود ماكسيمين إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي؟

ذكرت تقارير إعلامية تركية، بأن الجناح الفرنسي آلان ماكسيمين، المُعار من الأهلي، قد بات غير مرغوب فيه من قِبل إدارة فنربخشه التركي، والتي تدرس إنهاء إعارته في ميركاتو يناير.

وانتقل ماكسيمين إلى صفوف فنربخشه، على سبيل الإعارة من الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري، فيما شارك الجناح الفرنسي، في 22 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 15 لقاءً بالدوري التركي، بينما لعب 5 مباريات في الدوري الأوروبي، ولم يساهم سوى بتمريرة حاسمة واحدة.

وذكرت صحيفة Takvim، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفربخشه، قرر الاستغناء عن ماكسيمين، بعدما خاب أمله في أداء اللاعب، كما تواصلت إدارة النادي التركي مع الأهلي، من أجل إنهاء إعارة الفرنسي.

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ونقل التقرير، مزاعم حول اتفاق حول إعارة ماكسيمين في فنربخشه، بأن اللاعب إذا شارك في 75% من مباريات الفريق، فسيتم تفعيل بنذ الشراء الإجباري بقيمة 15 مليون يورو، ورغم أن اللاعب تجاوز تلك النسبة بالفعل، إلا أن إدارة فنربخشه بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء رحلة الجناح الفرنسي.

ونال ماكسيمين انتقادات لاذعة من قِبل الجماهير التركية، بسبب اعتماده على اللعب الفردي ورفض التمرير، فيما كانت مباراة فنربخشه أمام أيوب سوبر، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بين الفريقين (1-1).

ويحتل فنربخشه وصافة جدول دوري السوبر التركي، برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن جلطة سراي المتصدر بـ44 نقطة، بينما يأتي أيوب سبور خامسًا بـ27 نقطة.