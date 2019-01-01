أمين حارث يسخر من استبعاده من المنتخب المغربي

الأمور ليست على ما يرام بينه وبين المدرب..

سخر أمين حارث، لاعب شالكه الألماني، من قرار عدم استدعاءه لتمثيل المنتخب المغربي في مباراتي موريتانيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويُعد حارث واحدًا من أبرز المواهب في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع اثنين في عشر مباريات خاضها رفقة كتيبة المدرب ديفيد فاجنر.

لكن هذا لم يشفع له لدى المدرب البوسني، والذي أعلن قائمة مكونة من 24 اسمًا خلت من صاحب الـ 22 عامًا.

وحول عدم ضم حارث للقائمة قال الاتحاد المغربي أن القرار يأتي لأسباب انضباطية سوف يعلنها المدرب خلال مؤتمر صحفي فيما بعد.

Lol 😂👌🏼🇲🇦 — Amine Harit (@Amine_000) November 7, 2019

أما حارث نفسه، فلم يستطع تمالك نفسه من الغضب، ونشر تغريدة ساخرة عبر حسابه الرسمي على تويتر انتقادًا لعدم اختياره.

تاريخ خاليلوزيتش عمومًا مع اللاعبين الشباب غير جيد، فمن المعروف عن مدرب الجزائر الأسبق أنه محب للانضباط وليس أدل على ذلك من موقفه مع كريم زيان عندما كان مدربًا للخضر.

يذكر أن المدرب البوسني قد أتى خلفًا لهيرفي رينارد بعد الخروج المخيب للآمال من كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر بركلات الترجيح من بنين، ورحل المدرب الفرنسي ليشرف حاليًا على تدريب منتخب السعودية.