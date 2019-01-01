أمير مرتضى: قد نفعل مثل بايرن ميونخ ونوافق على رحيل محمود علاء

هل يرحل محمود علاء عن الزمالك؟

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تلقى ناديه عرضًا شفويًا، لشراء محمود علاء مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار": "رفضنا بيع محمود علاء خلال الصيف الماضي، لعدم وجود بدائل متاحة في هذا التوقيت، بالإضافة لضغط المباريات".

وتابع: "كان لا بد من إيجاد البديل، للموافقة على رحيل محمود علاء أو أي لاعب، وعلى الجمهور أن يدرك بأننا سنبيع أي لاعب من الفريق ل موسم".

المشرف على الكرة بالزمالك أردف: "يجب على جمهور الزمالك أن يدرك بأننا نريد الحفاظ على نجوم الفريق مثلهم تمامًا، ولكن العروض المغرية تدفعنا للتفكير في بيعهم".

الأهلي يغادر إلى الإمارات مصطحبًا 25 لاعبًا

وواصل: "تفكيرنا في بيع اللاعبين نظرًا لعدم قدرتنا على المساواة المالية مع هذه العروض، وهذا ما فعله فريق بايرن ميونخ الألماني، مع الكولومبي جايمس رودريجيز، الذي رفض تفعيل بند الشراء من ريال مدريد، بسبب راتبه الكبير".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "ليس من الضروري أن نعدل عقود اللاعبين كل فترة، فهناك من يحتاج لذلك مثل محمد عبد الغني الذي انضم من فريق درجة ثانية، ومن لا يحتاج مثل محمود علاء الذي انضم للفريق الأبيض نجمًا كبيرًا".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 11 نقطة، قبل توقف الدوري.