خاص جول | أموكاشي: مصر دائمًا تبهرنا وماني يستحق جائزة الأفضل

أسطورة كرة القدم النيجيرية يتحدث عن تواجده في مباراة أساطير العالم الاستعراضية.

مراسل جول - محمود ضياء

صرح دانييل أموكاشي، أسطورة كرة القدم النيجيرية، على أن مصر دائمًا تبهره، خلال أي حدث تستضيفه، وذلك على هامش مشاركته في المباراة الاستعراضية التي أقيمت اليوم الإثنين.

المباراة أقيمت على سفح الأهرامات، على هامش حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019، والمقرر أن يقام في الغردقة، مساء غدٍ الثلاثاء.

أموكاشي قال خلال تصريحات لمراسل "جول" الذي حضر المباراة: "دائمًا تبهرنا مصر بما تقدمه، وكنا متواجدين منذ وقت قريب في أحداث أخرى، وسنكون متواجدين في أحداث أخرى قادمة".

أسطورة كرة القدم النيجيرية تابع: "هناك لاعبين تواجدوا من السنغال ونيجيريا، ودول أخرى خارج إفريقيا، مثل الأرجنتين والبرازيل".

أحمد حسن: ننتظر تتويج لاعب إفريقي بـ الكرة الذهبية

دانييل أردف: "محمد صلاح وساديو ماني توجوا ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومحرز الدوري الإنجليزي، وهذا شيء يدعوا للفخر".

وعن رأيه في المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، قال أموكاشي: "المرشحين رائعين، ولكني أرى أن السنغالي ساديو ماني هو الأفضل ويستحق أن يتوج بالجائزة هذا العام".

ويتنافس المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ولكن الأخير هو أبرز المرشحين للحصول على اللقب.