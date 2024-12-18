بعد أمم آسيا 2027 وكأس العالم 2034 .. السعودية تقترب من استضافة بطولة جديدة!

بطولة جديدة تنضم إلى البطولات التي ستستضيفها المملكة

اقتربت المملكة العربية السعودية، من استضافة بطولة جديدة للمنتخبات على أراضيها، بعدما نجحت في الحصول على حق استضافة كأس أمم آسيا 2027 وكأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرًا، عن إقامة منافسات بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية بالتزكية، خلال اجتماع كونجرس فيفا الأخير.

وقال الإعلامي خالد الشنيف عبر برنامجه "دورينا غير": "خليجي 27 التي ستقام عام 2026 في الرياض بطلب من المملكة العربية السعودية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد الشنيف على أن تلك البطولة ستقام في السعودية، كاستعداد مصغر لاستضافة كأس أمم آسيا 2027 في المملكة، والذي سيضم 24 منتخبًا.

ويستعد الأخضر حاليًا للمشاركة في بطولة خليجي 26 التي ستقام في الكويت، حيث يُقيم معسكرًا في العاصمة الرياض.