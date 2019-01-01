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أمل جديد - الشرطة ترجح وجود سالا على قيد الحياة

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بيان جديد من السلطات المعنية بعمليات البحث
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أصدرت السلطات المعنية بعمليات البحث عن الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا، لاعب كارديف سيتي، بيانًا أعاد الأمل في إمكانية العثور على اللاعب حياً.

وفُقدت الطائرة التي تقل سالا في رحلته من نانت إلى كارديف بويلز مساء أول أمس واستمرت عمليات البحث عنها طوال الساعات الماضية دون العثور على أي بقايا تشير إلى حطام.

ونشرت شرطة جيرنسي المعنية بعمليات البحث بياناً عبر تويتر في التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي  أشارت أنها تقوم بمهمة البحث بناء على أربعة احتمالات.

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وذكر البيان أن الاحتمال الأول هو أن الطائرة هبطت في مكاناً ما وأن من كان عليها فشل في التواصل، والثاني هو أن تم العثور عليهم من قبل سفينة وفشلو أيضاً في التواصل.

وأضاف البيان أن الاحتمال الثالث هو هبوط الطائرة على الماء واستخدام قارب النجاة التي أكدت السلطات علمها بتواجده على متنها، والذي قالت إن البحث يركز على العثور عليه.

بينما الاحتمالية الأخيرة هي تحطم الطائرة في الماء وتواجد ركابها بقارب النجاة، وأكد البيان أن سيتم مخاطبة وسائل الإعلام بكل جديد حين توافر معلومات.

ولم يشر البيان لأي احتمالية ترجح وفاة من كان على متن الطائرة رغم الحديث السابق من قبل المسؤولين عن أن ملابسات تشير لصعوبة العثور على أحياء.

وكانت صديقة اللاعب السابقة قد اتهمت المافيا في عالم كرة القدم باختطاف سالا، رافضة فكرة أن تكون طائرة اللاعب تحطمت وتوفى من على متنها.

يذكر أن سالا كان في طريقه لبدء مغامرته مع ناديه الجديد بعد زيارة خاطفة لنانت لتوديع زملائه السابقين.

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