بعد الفشل في كوبا أمريكا .. منتخب جديد يستهدف بوتشتينو استعدادًا لكأس العالم 2026!

بوتشتينو قد يكون المنقذ...

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني السابق لنادي تشيلسي، من قيادة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

ويواصل اتحاد كرة القدم، في الولايات المتحدة البحث عن مدير فني جديد، لقيادة الفريق خلفًا للمدرب جريج بيرهالتر، الذي تم إقالته بعد الخروج من بطولة كوبا أمريكا، في الشهر الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن المدرب الأرجنتيني، يعد المرشح الأول لقيادة المنتخب الأمريكي، بعد طرح أكثر من اسم على طاولة الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسبق وأن عمل بوتشتينو، مع مات كروكر، المدير الرياضي الحالي لاتحاد كرة القدم في أمريكا، عندما كان الثنائي في نادي ساوثهامبتون، إذ تولى كروكر منصب إدارة أكاديمية النادي، بينما تولى الأرجنتيني مهمة تدريب الفريق الأول.

ويأمل المنتخب الأمريكي، في الاستعداد بشكل جيد لبطولة كأس العالم 2026، التي يستضيفها، خاصة بعد الظهور بشكل مخيب للآمال في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والخروج من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن بوتشتينيو، في آخر مراحله التدريبية تولى منصب المدير الفني لنادي تشيلسي، وأنهى معه الدوري الإنجليزي، في المركز السادس وتأهل إلى الدوري الأوروبي.