أمرابط يعتذر لفيورنتينا عقب ثورة الغضب الجمعة الماضية

النجم المغربي قطعة أساسية في تشكيل الفيولا

أكدت الأنباء القادمة من إيطاليا أن الدولي المغربي سفيان أمرابط قد اعتذر لمدربه تشيزاري برانديلي وبقية اللاعبين في فيورنتينا عقب ثورة غضبه الجمعة في آخر اللقاءات.

فيورنتينا انتصر على سبيزيا بثلاثية نظيفة مساء الجمعة لحساب السيري آ، وشهد اللقاء مغادرة أمرابط ملعب المباراة مباشرة عقب تبديله بحسب "La Nazione".

اقرأ أيضاً .. سيميوني وبوتشيتينو وأبطال الأرجنتين .. أشبال بييلسا يغزون العالم

الجريدة المقربة من الفيولا أكدت أن اللاعب اعتذر لمدربه تشيزاري برانديلي صباح الأحد ولجميع اللاعبين أثناء الحصة التدريبية.

وأوضح التقرير أن اللاعب غادر الملعب غاضباً إلى غرف خلع الملابس لأنه لم يكن راضياً عن عملية إخراجه من المباراة وأراد إكمالها.

برانديلي من جانبه كان قد عقب على اللقطة في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء وقال إنه بدل أمرابط بسبب تلقيه إنذاراً وخشيته من أن يطرد.

اقرأ أيضاً .. هنا مدريد وديربي السكوديتو .. عناوين الصحف 21 فبراير 2021

وأشار المدير الفني في تصريحاته إلى إمكانية معاقبة اللاعب المغربي لأن تصرفه ينم عن عدم احترام لبقية لاعبي الفريق وللقرارات من الجهاز الفني.

أمرابط شارك حتى الآن في 23 مباراة مع فيورنتينا بكل المسابقات هذا الموسم بعد انتقاله الصيف الماضي قادماً من فيرونا.