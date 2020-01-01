نور الدين أمرابط يكشف سر انتصار النصر على العين في دوري أبطال آسيا

نجم اللقاء يتحدث عن الفوز الثمين

أبدى نور الدين أمرابط جناح النصر السعودي رضاه عن حالة ملعب هزاع بن زايد في الإمارات والأجواء المحيطة بالمبارة ضد العين لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا ، موضحًا أنهما ساعدا فريقه على تحقيق الفوز والعودة للرياض بالنقاط الثلاثة.

الفريق السعودي استطاع قلب تأخره بالنتيجة بهدف عمر ياسين لانتصار ثمين بهدفي مختار علي وعبد الرزاق حمدالله ليتصدر المجموعة رفقة السد القطري الذي هزم سباهان الإيراني بثلاثية نظيفة.

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ولعب أمرابط مباراة ممتازة على استاد هزاع بن زايد في الإمارات صنع خلالها هدف وفرصتين لزملائه وسدد مرة واحدة على مرمى الفريق الإماراتي، وقد صال وجال في دفاع العين وكان العنصر الأخطر في منظومة النصر الهجومية ليُتوج رجلًا للمباراة حسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقد تحدث خلال المؤتمر الصحفي موضحًا أن تغيير طريقة لعب الفريق وتكتيكه بواسطة المدرب روي فيتوريا كان السر في قلب النصر للنتيجة وإحراز هدفي الفوز في الشوط الثاني.

مضيفًا "المباراة كانت جيدة وصعبة، المدرب حضر لها جيدًا لكنها رغم هذا لم تكن سهلة أبدًا. المدرب غير من تكتيك اللعب ولذا نجحنا في تحقيق الفوز".

تابع الجناح المغربي قائلًا "الأجواء الجيدة وحالة الملعب ساعدانا على تقديم مباراة رائعة، أبارك للجميع الفوز والعودة للرياض بالنقاط الثلاثة".

يُشار لأن الفوز رفع رصيد النصر إلى 4 نقاط ليتصدر بجانب السد القطري المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، فيما يُطاردهما سباهان الإيراني بـ3 نقاط ويتذيل العين الترتيب دون أي رصيد بعد خسارته مباراتيه في المجموعة والمثير أنه لعبهما على ملعبه في الإمارات.