نور الدين أمرابط: الفوز على ريال مدريد أهم لحظات مسيرتي

نجم النصر يتحدث في حوار شيق

أشاد نور الدين أمرابط جناح النصر السعودي كثيرًا بجماهير كرة القدم في السعودية، مؤكدًا أنهم أحد أهم أسباب نجاح الدوري السعودي وجعله واحدًا من أقوى البطولات في قارة آسيا.

أمرابط تحدث في حوار مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين حول مسيرته الكروية مؤكدًا أن التقارب في العادات بين المغرب والسعودية ساهم في سرعة تأقلمه ومواطنيه في الدوري السعودي، ومشيرًا إلى أن هدفه مع النصر يبقى دومًا الفوز بالألقاب.

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إذ قال النجم المغربي حول طموحاته مع النصر "نريد أن نكون أبطالًأ، هذا هو هدفنا الوحيد وما نريد تحقيقه".

قبل أن يُضيف حول تجربته ورأيه في الدوري السعودي "دعم الجماهير هنا رائع ولا يصدق. أحيانًا نسافر لمدن أخرى للعب مباريات خارج ملعبنا ونجد الجماهير في استقبالنا في المطار والفندق، بل أحيانًا تكون جماهير النصر في المباريات خارج ملعبنا أكثر من جمهور الفريق صاحب الأرض".

"لقد أصبح الدوري السعودي واحدًا من بين الأقوى في آسيا بفضل الجماهير، فهم يعشقون اللعبة ويتواجدون في المدرجات بشكلٍ دائم، كما أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح للأندية بالتعاقد معهم إلى سبعة أضاف كثيرًا لشعبية وتنافسية البطولة".

تابع حول أسباب نجاح اللاعبين المغاربة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي "يمكننا التأقلم بسرعة كمغاربة مع الحياة هنا في المملكة ونحب هذه البلد والحياة بها، فالسعوديون يعاملوننا بكل احترام ونحن نبادلهم نفس الشيء".

وعن أهم لحظات مسيرته الكروية، قال صاحب الـ32 عامًا "أعتقد أن مباراة ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا مع جلطة سراي أمام ريال مدريد عام 2013 والتي فزنا بها 3-1 كانت من أفضل الانتصارات التي حققتها على الإطلاق".

أمرابط أشاد بأجواء ديربي الرياض بين الهلال والنصر، موضحًا أنه لا يختلف عن مباريات الديربي التي خاضها في هولندا أو تركيا، مضيفًا "يمكنك أن ترى وجه التشابه بين ديربي الرياض ولقاء جلطة سراي مع فناربخشة الذي تجتمع المدينة والبلاد بأكملها لمتابعته، ولكن الجماهير هنا لديها أسلوب أكثر إيجابية في التشجيع فهم يريدون الفوز لفريقهم ولكنهم يفعلون ذلك بأسلوب متحضر ومحترم وفي جو عائلي وودود وهذه هي الأجواء التي أفضلها".

وأتم اللاعب حواره بالكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم، بقوله "ولدتُ في هولندا وبدأت مسيرتي مع فرق الشباب في نادي أياكس، ودائماً يقول لي المدربون أن أشاهد مارك أوفرمارس، فقد كان لاعبًا رائعًا وأحببته كثيرًا وطالما شاهدته عندما كان يلعب في آرسنال".