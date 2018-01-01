لا أمان في إيطاليا - شجار في فلورنسا بين جماهير بولونيا وتورينو

الصدامات لا تتوقف في إيطاليا، جمهور تورينو سافر لروما لمواجهة لاتسيو فاصطدموا مشجعي بولونيا المسافر لنابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهدت مدينة فلورنسا واقعة غريبة عندما اعتدت مجموعة من جماهير بولونيا على نظيرتها من تورينو المتجهة لتشجيع فريقها في روما في حادثة عنف جديدة بالكرة الإيطالية.

وشغلت أحداث العنف والعنصرية في مباراة إنتر ونابولي الأربعاء الماضي الشارع الإيطالي، والتي أسفرت عن سقوط قتيل وعدة جرحى.

وبحسب "لا ستامبا" كانت مجموعة من مشجعي تورينو متجهة للعاصمة الإيطالية روما لحضور مباراة فريقها أمام لاتسيو عندما قابلت نظرائها مشجعي بولونيا. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وكان مشجعي بولونيا بدورهم متجهين لحضور لقاء الفريق أمام نابولي في المدينة الجنوبية عندما تقابلا مع حافلة جماهير تورينو في الطريق السريع بمدينة فلورنسا.

وقامت جماهير بولونيا بإلقاء الحجارة على الحافلة التي تقل قرابة 50 مشجعاً، من ضمنهم نساء وأطفال، وحطمت زجاجها، ولكن دون إصابات خطيرة.

وكان ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالية، قد دعى لاجتماع عاجل لمناقشة أحداث العنف الأخيرة في لقاء إنتر ونابولي بعد سقوط قتيل.

ويستضيف لاتسيو تورينو ونابولي بولونيا في ختام لقاءات الدور الأول من الدوري الإيطالي.