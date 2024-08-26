فانتازي جول لدوري روشن.. ميتروفيتش و"اتفاق جيرارد" فرسا رهان الجولة

كيف ستكون الجولة الثانية من أمازون فانتازي الدوري السعودي؟!

رسمت الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" ملامح الطريق أمام الكثيرين من لاعبي فانتازي جول، برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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وشهدت الجولة الافتتاحية، تألق الكثيرين من اللاعبين، الذين فاجأوا المتسابقين، ويبقى الرهان هل يمكن أن يبقوا على تألقهم أم أنها حمى البداية.

يبقى الشيء الأكيد والأساسي، هو أنه لا يجب أن تخلو التشكيلة من الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال الذي واصل تألقه منذ الموسم الماضي.

وكان من المفاجئ تألق الكثيرين من لاعبي القادسية في ظهورهم الأول بدوري روشن، فتألق المدافع محمد أبو الشامات، وكذلك جوليان كينونيس.

ويمكن التعويل أيضًا على حسام عوار نجم اتحاد جدة، وكذلك كريستيانو رونالدو من النصر، بالإضافة إلى عبد الرزاق حمد الله الذي لم يلعب في الجولة الأولى مع الشباب، كما أنه قد يغيب أيضا عن الجولة الثانية.

ويبدو أن دفاع فريق المدرب ستيفن جيرارد، سيحافظ على صلابته فيمكنك أن تختار من الاتفاق مدافعًا مثل عبد الله مادو الذي تألق في الجولة الأولى.

وفي ظل الأموال المحدودة التي لدى اللاعبين يمكن الاعتماد على خيار جيد في وسط الملعب وبسعر معقول، وهو المغربي محمد فوزير، نجم الرائد.

كما يمكنك الاعتماد على فرانك كيسى من الأهلي، وكذلك سالم الدوسري، أما حراسة المرمى فلو كانت لديك الأموال فهناك ياسين بونو، لسهولة مواجهة الهلال أمام ضمك أما إذا لم يكن لديك أموال فيمكنك الاعتماد على حارس الاتفاق ماريك روداك.

التشكيلة المقترحة

الحراسة: ماريك روداك

الدفاع: أبو الشامات، مادو، ديميرال

الوسط: فوزير، سالم الدوسري، كيسي، لوكاس كال

الهجوم: كريستيانو رونالدو، جودوين، ميتروفيتش

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