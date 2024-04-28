مخضرم برازيلي يخطف الأضواء.. وعودة محبطة للدون في فانتازي الدوري السعودي

كيف كانت الجولة الـ 29 من أمازون فانتازي الدوري السعودي؟!

Amazonلم تكن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، كما تمناها لاعبو فانتازي جول، بعدما خيب التوقعات، ولم تكن له أي مساهمة خلال الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وعاد البرتغالي للمشاركة أمام الخليج، بعدما كان قد غاب أمام الفيحاء، لإيقافه بعد طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

لكن البرتغالي لم يكن له أي مردود، خلال المواجهة، وكان التألق من نصيب زميله المدافع الإسباني إيميريك لابورت، الذي حصد الكثير من النقاط بالمساهمة في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة، بالإضافة إلى تسجيله هدف المباراة الوحيد.

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وخطف الأضواء في هذه الجولة البرازيلي المخضرم باولو فيتور (35 عامًا)، حارس الأخدود، الذي ساهم في خروج شباك فريقه نظيفه أمام أبها (4-0)، بالإضافة إلى تصديه لركلة جزاء من سعد بقير، إلى جانب تصدياته.

ولم يكن فيتور وحده المتألق من فريق الأخدود، بل تألق زميله أيضًا الجورجي كفيركفيليا، الذي نزل بديلا لكنه تألق وسجل هدفًا من أهداف فريقه الأربع، وكذلك الإسباني أليكس كويادو، الذي صنع هدفين من الأهداف الأربع.

وفرض السنغالي حبيب ديالو، مهاجم الشباب نفسه نجمًا لمواجهة فريقه أمام الاتحاد بتسجيله هدفًا وصناعة آخر في الفوز على العميد (3-1)، كما تألق في الخط الأمامي فايز سليماني لاعب جزر القمر الذي سجل هدفًا من هدفي فريقه الحزم في الوحدة.

وتجاوز علي البليهي خيبة الهلال الآسيوية، وتألق خلال مواجهة فريقه الفتح، وسجل هدفًا من أهداف فريقه الثلاثة (3-1)، كما تألق زميله في الزعيم روبين نيفيز الذي سجل هو الآخر هدفًا.

التشكيلة المثالية

حراسة المرمى: باولو فيتور

الدفاع: إيميريك لابورت، علي البليهي، كفيركفيليا

الوسط: أليكس كويادو، روبين نيفيز، ماثياس نورمان، عبدالهادي الحراجين، سلطان مندش

الهجوم: حبيب ديالو، فايز سليماني