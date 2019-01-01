أليو سيسيه : فخورون بهذا الجيل والسنغال هدفها البطولة الإفريقية

المنتخب السنغالي يواجه الجزائر مساء غدًا السبت على استاد القاهرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر المدير الفني أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم عن سعادته بتواجد منتخب بلاده في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

المنتخب السنغالي يواجه الجزائر مساء غدًا السبت على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر.

سيسيه قال في المؤتمر الصحفي لمباراة النهائي : "نحن فخورون بهذا الجيل وهدفنا كان الوصول الى النهائي وهذا ما حققناه".

نهائي أمم إفريقيا 🏆

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وأضاف حول الجدل بين جودة المدير الفني الوطني أو الأجنبي : "أن أدخل في جدل المدرب الوطني أم لا، هناك مدربين أجانب حققوا أشياءً كثيرة وإنجازات قوية للغاية، واللحظة الرائعة في مسيرتي أنا وجمال بلماضي هي أننا لعبنا بقمصان منتخباتنا قبل تولي تدريبه".

حول مواجهة الغد قال : "ننتظر مباراة قوية غدًا ، وواثق في اللاعبين فهم وصلوا إلى مكانة لم يصل إليها المنتخب السنغالي عندما كان سنهم لم يتعدى الخمس سنوات، سنسعى لتحقيق الإنجاز لإسعاد الشعب السنغالي".

وأضاف : "نحن مازلنا في سباق البطولة والخسارة في المجموعات أمام الجزائر هو كان خطأ وراجعنا الأخطاء التي وقعنا بها والأن في النهائي يجب أن نتخطاها ونكسب النهائي والتتويج بالبطولة".

ووجه سيسيه رسالة لمسؤولين الكاف قائلاً : "لقد قاموا بعمل جيد للغاية في البطولة الحالية، ولكن كل ما يشغلني هو أن الملاعب فارغة والكرة الإفريقية تحتاج إلى المتابعة من الجماهير أكثر من ذلك فهذا ما شغلني في البطولة الحالية فقط".

وأكمل : "السنغال حظت ببعض المواهب الرائعة في الفترة الاخيرة، والجيل الحالي هو أبرزهم فلم نصل خلال الستة عشر عام الأخيرة لهذا المكان، ولكنهم تمكنوا من ذلك ولكن الموهبة غير كافية لتحقيق البطولة يجب أن يكونوا حاضرين ذهنيًا من أجل تحقيق الإنجاز".

وأوضح : "في مباراة تونس كان يمكن أن نفوز في الشوط الأول ولكن أهدرنا فرصتين، كنا نستطيع إحداث الفارق اذا كان في كرة جماعية وقتها ووصلنا إلى وقت إضافي، ولكن المباراة النهائية تعتمد على بعض التفاصيل كهذه يجب أن يكون الفريق يلعب ككل للفوز وهذا ما سنفعله أمام الجزائر"

وردًا على غياب نجم الدفاع كاليدو كوليبالي قال : " كوليبالي من أفضل اللاعبين في الفريق وتناقشت معه قبل ضمه للسنغال أننا سنشارك في كأس العالم وأمم إفريقيا، ووجدت لديه دافع وطني قوي على الرغم من عدم ولادته في السنغال، ولكنني حزينًا لغيابه عن المباراة".

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وأنهى سيسيه: "دائمًا النهائي يعتمد على التفاصيل ويكون هناك المشاعر المختلفة، وستلعب التفاصيل دور فارق في تحديد البطل، ولكن في نهاية المطاف الفائز هو الكرة الإفريقية بشكل عام

أي كان الفريق الفائز".