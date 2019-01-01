أليو ديانج: انضمامي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي الاحترافية

المالي صاحب الـ21 عامًا فضل القلعة الحمراء عن عروض السعودية وتونس وبلغاريا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى المالي أليو ديانج؛ لاعب وسط الأهلي المصري الجديد، أن انضمامه للقلعة الحمراء تعد نقلة كبيرة في مسيرته الاحترافية، متمنيًا أن يستغل هذه الفترة لتحقيق الإنجازات.

الأهلي أعلن بالأمس التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ21 عامًا لمدة خمسة مواسم قادمًا من مولودية الجزائر.

الأهلي بصدد الإعلان عن 4 صفقات جديدة

وقال ديانج، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للقلعة الحمراء، عبر "تويتر": "سعيد للغاية بالتوقيع للأهلي، كونه أحد أكبر أندية أفريقيا والعالم، هذه فرصة كبيرة جدًا لي ولمسيرتي الاحترافية، وإن شاء الله أكون موفقًا فيما هو قادم".

صاحب الـ21 عامًا أحد العناصر الأساسية في منتخب مالي الأولمبي، وتلقى عدة عروض من تونس والسعودية وبلغاريا خلال الفترة الماضية إلا أنه فضل ارتداء الفانلة الحمراء.

ويعد ديانج هو أولى الصفقات الجديدة المنضمة لصفوف الشياطين الحمر، فيما تم تمديد إعارة رمضان صبحي لموسم آخر من هيدرسفيلد الإنجليزي.