أليسون ينوي مغادرة ليفربول ولكن لا يعرف متى

أليسون يصدم جماهير ليفربول برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في وقت ما

يعتقد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر أنه بإمكانه الاستمرار في اللعب حتى يصل لسن الأربعين، لكنه ينوي العودة إلى وطنه قبل تعليق قفازاته.

أليسون لديه بالفعل خطة خروج من ليفربول ولكنها ليست قريبة المدى، حيث يتوق البرازيلي للعودة إلى وطنه في مرحلة ما من مسيرته الاحترافية.

لكنه في نفس الوقت ليس في عجلة من أمره لمغادرة آنفيلد ويعتقد أنه يمكن أن يلعب في الأربعينيات من عمره وأن يتجاوز الأربعين وهو لا زال يقدم مستويات مميزة.

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وقال أليسون: "أعلم أن الله لديه شيء لي، أريد أن أتبع خطط الله لحياتي وأن أستمر في تحقيق ما أريد، لكن رغبة قلبي تجعلني أريد العودة إلى البرازيل"

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وأضاف: "إذا أراد الله أن أختار ذلك، فإن رغبتي هي العودة إلى إنترناسيونالي، المنزل الذي نشأت فيه وتعلمت كل شيء، النادي الذي أحبه وأشجعه منذ طفولتي"

وتابع: "لدي الكثير من الاحترام لجميع الأندية في البرازيل، وقد أرغب في اللعب مع فريق آخر في المستقبل، لكني لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من العودة إلى البرازيل وأقرر عدم الذهاب إلى إنترناسيونالي أم لا"

وأردف: "لدي خطة مهنية طويلة في كرة القدم وأريد الاستمرار في الملاعب إلى ما بعد الخامسة والثلاثين وربما الأربعين كذلك، لدي الكثير من الخطوات لأتخذها، أتمنى أن أبذل قصارى جهدي أثناء وجودي في المنتخب وأوروبا"

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يذكر أن أليسون بيكر كان أفضل حارس في العالم في العام الماضي حيث كانت 2019 بالنسبة له السنة الحلم حين توج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وكوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.