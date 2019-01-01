أليسون: ليفربول يريد الفوز بكل المباريات والبطولات

الحارس البرازيلي من أهم العناصر في فريقه

أكد أليسون، حارس ليفربول، على أن طموح فريقه هو الفوز في كل المباريات والبطولات التي يلعبها على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويتصدر مجموعته الأوروبية على حساب نابولي وسالزبورج.

وقال أليسون مع "سكاي": "هدفي الفوز بكل شيء ألعب من أجله، كل مباراة في الكأس أو الدوري أو دوري الأبطال، سنعطي كل شيء للفوز بها".

كيني دالجليش: أنا محبط من قرار المحكمة حول كارثة هيلزبره

وأكمل: "رغبة الجماهير تهمنا، ونمتلك نفس رغبتهم بتحقيق لقب البريميرليج، الجميع هنا يستحق هذا اللقب بسبب ما قمنا به الموسم الماضي والحالي".

وأردف البرازيلي: "نحتاج للاستمرار والفوز في كل مباراة والتحسن، نلعب بالشكل اللازم للفوز، أن تفوز ولا تؤدي جيداً علامة جيدة".

وختم: "ولكن نحتاج للتحسن دوماً، الهدف دائماً الثلاث نقاط، لا يهمني الألقاب الفردية ولكن الهدف الرئيسي، عندما أستقبل هدف ساذج أكون غاضباً، ليس فقط من الفريق ومن نفسي".

ويستضيف ليفربول برايتون مساء السبت ضمن الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.