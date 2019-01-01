أليسون: فان دايك يُخيف المنافسين

حارس مرمى ليفربول يتحدث عن زميله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول كثيرًا بزميله "فيرجيل فان دايك"، مؤكدًا أنه يُخيف المنافسين ويرفع من ثقة الفريق بنفسه.

ولعب فان دايك موسمًا رائعًا قاد به الريدز لوصافة الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا، وقد اختير أفضل لاعب في البريميرليج.

حارس مرمى البرازيل قال عن زميله "فان دايك يمنح الفريق واللاعبين الكثير من الثقة".

أضاف للموقع الرسمي لناديه "وجود العملاق فان دايك على أرض الملعب ربما يُخيف المنافسين. هو لاعب خاص بالنسبة لي".

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"أحظى بوجود مدافعين كبار ورائعين أمامي، جويل ماتيب وجو جوميز وديان لوفرين. الجميع قام بدور رائع هذا الموسم، لكن فيرجل لديه شيئًا خاص، هو الزعيم".

وعن موسمه وهو الأول له منذ جاء من روما، قال أليسون "كل شيء كان جيدًا، لقد كان موسمًا رائعًا وتضمن لحظات عظيمة".

"النادي ينتمي للقمة، وتوقعاتي بشأنه حدثت. أنا سعيد بالتواجد هنا مع مدرب كبير ولاعبين كبار ومشجعين كبار".

"يتملكني الحماس يوميًا للقدوم للتدريبات والعمل بجد، ولعب المباريات ودخول الملعب لتقديم الأفضل لصالح الفريق وزملائي والجماهير ومحاولة تحقيق الإنجازات لهذا النادي".

وأتم صاحب الـ26 عامًا تصريحاته بالتأكيد على أن اللعب في البريميرليج هو خطوة للأمام في مسيرته الكروية، ومشددًا في نفس الوقت أنه لم يجد الأمر مختلفًا عما عاشه في إيطاليا والبرازيل، خاصة أنه لعب للمنتخب الوطني ضد مختلف الفرق واللاعبين.