أليسون: صلاح ليفربول يختلف كثيرًا عن صلاح روما

حارس الريدز يتحدث عن النجم المصري وكيف تطور مع الفريق الإنجليزي

يقدم النجم المصري محمد صلاح مستوى رائع مع ناديه الحالي ليفربول وذلك حيث نجح في موسمين على التوالي أن يصبح هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كما توج مع فريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ومن جانب الحارس البرازيلي أليسون بيكر فهو أيضًا يتألق مع الريدز وقد أصبح بلا شك الحارس الأفضل في العالم بالوقت الحالي، وذلك ما أكدته صحيفة فرانس فوتبول في جوائز الأفضل لعام 2019.

وقد تحدث الدولي البرازيلي عن زميله قائلًا: "صلاح الذي وجدته هنا مع ليفربول كان مختلفًا تمامًا عن الذي لعبت معه في روما، في إيطاليا كنا أصدقاء ولكن لم نكن مقربين بسبب اللغة، هو لا يتحدث الإيطالية جيدًا وأنا لا أتحدث الإنجليزية جيدًا".

السبيشيال وان فاز بأكثر من نصف مبارياته أمام الأندية السابقة التي قادها 🔥



👕 لعب: 23

✔️ فاز: 12

➖ تعادل: 4

✖️ خسر: 7



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وتابع: "ولكن عندما أتيت إلى هنا كان هو الأقرب لي، وجدته شخص آخر ربما كان يمتلك ذلك الشغف ذاته في روما ولكن هنا أصبح واثقًا من قدراته كثيرًا، أصبح طموحًا أكثر وساعده النادي والمدرب على ذلك بشكل كبير".

يذكر أن النادي الإنجليزي يسير بنجاح كبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويستعد الفريق لمواجهة جاره إيفرتون في الجولة الحالية.