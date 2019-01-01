أليسون: جماهير ليفربول ستختار الفوز بالدوري على حساب أي شيء

أليسون بيكر يؤكد على ضرورة تحقيق الجيل الحالي من نجوم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي.

أكد النجم البرازيلي أليسون بيكر على صعوبة مهمة فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد المنافسة الشديدة التي تعرضوا لها في الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "جلوبو سبورت" وأكد خلالها على تطلعه لبطولة كأس العالم للأندية وللمواجهة المحتملة في النهائي ضد فلامنجو.

وقال أليسون: "لو تواجه ليفربول بفلامنجو في نهائي كأس العالم سأعمل ألا أتلقى هدفًا من جابيجول، هو مهاجم مميز ويملك الكثير من الامكانيات".

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وأضاف: "الفوز بالدوري الإنجليزي هو الأمر الأهم بالنسبة لمشجعي ليفربول حتى على حساب دوري أبطال أوروبا، لقد مر ٣٠ عامًا دون لقب".

وأكمل: "لقد كان الفريق قريبًا من التتويج في ٢٠١٤ وكان يملك فارق كبير في الصدارة وخسره في آخر ثلاث جولات من البطولة، كذلك في الموسم الماضي حققنا عدد كبير من النقاط لكن مانشستر سيتي صنع التاريخ".

وأنهى تصريحاته: "الفوز بالدوري الإنجليزي ليس سهلًا لكن لو حققناه سيكون أمرًا هامًا وسيعني الكثير بالنسبة لنا ولجماهير النادي".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٤٦ نقطة عقب مرور ١٦ جولة من البطولة.