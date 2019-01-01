أليسون: الكرة الذهبية؟ أنا مجرد حارس مرمى

أليسون يفكر في أداء دوره فقط مع ليفربول والبرازيل، الكرة الذهبية لا تعنيه

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول ومنتخب البرازيل إن التتويج بالكرة الذهبية أو المنافسة عليها من الأساس لا تعنيه.

وكان أليسون قد قاد البرازيل للتأهل إلى المباراة النهائية لكوبا أمريكا بالفوز على الأرجنتين في نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء.

وحول ما يفكر فيه، قال أليسون إنه فقط يريد أداء دوره على أكمل وجه سواء في الوقت الحالي مع منتخب بلاده أو في الموسم المقبل مع ليفربول"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وأضاف: "الكرة الذهبية؟ لا أعتقد أنني من المفترض أن أنافس عليها كما يقولون، هناك العديد من اللاعبين الذين قدموا مباريات كبيرة على مدار المسوم"

وتابع: "أنا مجرد حارس مرمى، هناك لاعبون كثر قدموا إضافة أكبر على مدار الموسم مع منتخبات بلادهم وأنديتهم، هم من عليهم أن يفكروا في هذه الجائزة"

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يذكر أن أليسون بيكر يعد ثاني أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، حيث أن صاحب المركز الأول في هذه القائمة هو حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا.