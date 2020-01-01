أليسون: الـ 100 نقطة؟ لم يكن هدفنا ونحاول التعلم من الأخطاء

أليسون يتحدث عن خسارة ليفربول أمام آرسنال

قال أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول إن الحصول على 100 نقطة هذا الموسم وتحطيم رقم مانشستر سيتي لم يكن هدفًا بالنسبة لفريقه.

وكان ليفربول قد خسر مباراة الأمس أمام آرسنال بهدفين مقابل هدف واحد ليتوقف رصيده عند 93 نقطة مع تبقي مباراتين فقط على نهاية البطولة.

وبذلك، سيكون أعلى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه ليفربول هذا الموسم هو 99 نقطة في حال نجح في الفوز في المباراتين المتبقيتين.

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وحول ذلك، قال أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في تصريحات لبي إن سبورتس إنه يتعلم من أخطائه وهذه هي السياسة التي يتبعها كل لاعبي الفريق في المطلق وليس فقط في حالات الخسارة.

وأضاف: "لقد بدأنا هذا الموسم من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم نضع في الحسبان عدد النقاط الذي سننجح به في الحصول على اللقب"

وتابع: "لنكن صادقين مع توالي الجولات تبدأ في التفكير في هذا الرقم القياسي الذي يمكنك كسره أو ذاك، فإن لم يحدث ذلك في النهاية فلا بأس"

وأردف: "الشيء الأهم هو لقب الدوري الإنجليزي، ونحن حققنا ذلك، ونلعب مبارياتنا المتبقية كأبطال، ولا يمكن للتفاصيل الصغيرة السيئة أن تمحو بريق اللقب"

وأكمل: "نحن بشر عاديون، نعم لقد قمنا بأشياء مذهلة على مستوى كرة القدم لهذا النادي خلال العامين الماضيين، ولكننا مازلنا بشر ونمتلك المشاعر والعواطف مثل الجميع"

وحول الأخطاء التي ارتكبها هو أو فان دايك في مباراة آرسنال قال: "علينا أن نستفيد من ذلك على أفضل وجه، علينا أن نتعلم من أخطائنا وأن نستمر في اللعب ونقدم أفضل ما لدينا"

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشليسي والقنوات الناقلة

يذكر أن ليفربول قد نجح هذا الموسم في التتويج بالدوري الإنجليزي وودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، أي لم يتبقَ له شيء للمنافسة عليه فيما تبقى من الموسم.